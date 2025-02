Secoloditalia.it - Da centro d’accoglienza migranti a centrale del traffico di droga: i carabinieri arrestano 27 persone

Ilperalla periferia della Capitale era unadi spaccio del narco. A scoprirlo iche hanno sgominato una banda internazionale arrestando 27.In Italia, Albania e Spagna, idel Comando provinciale di Roma hanno infatti eseguito un’ordinanza del gip, su richiesta della Dda. Documentato come ilSprar (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, oradi Accoglienza Straordinaria) di Roma di via della Riserva Nuova (alla Borghesiana) fosse stato utilizzato come luogo di stoccaggio e ripartenza delle partite di stupefacente e di reclutamento dinigeriani, titolari di permesso di soggiorno provvisorio in attesa della definizione del relativo status.Narcodall’Albania all’Italia, con l’aiuto della mafia nigerianaIl provvedimento, che dispone il carcere per 20e gli arresti domiciliari per altre 7, trae origine da una complessa attività d’indagine deidel Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli, coadiuvati dalla DirezioneServizi Anti, ha consentito di documentare come una compagine di estrazione albanese importava ingenti quantitativi di marijuana direttamente da Valona (Albania), poi smistata, grazie all’alleanza con organizzazioni di matrice nigeriana, in ambito nazionale ed europeo, con un sistema collaudato ed efficiente che si avvaleva di mezzi di trasporto pubblici.