Da Cannes al Villaggio del Cinema | Luogo nato da una bellissima idea

Daa Ferrara nel nome del. Il direttore diClassic in visita alla Blow-up Academy. L’assessore Gulinelli: "Risultato importante dopo anni di lavoro ininterrotto". Due giorni entusiasmanti, carichi di energia e suggestioni. Lunedì e martedì Gérald Duchaussoy, direttore diClassic, sezione dedicata alle ricorrenze e ai restauri all’interno del Festival di, è stato a Ferrara per visitare la Blow-up Academy e conoscere da vicino la filiera creativa Ferrara La Città del. Tra la città estense e il celebre festival c’è un forte rapporto, non solo per i grandi film passati dalla kermesse negli anni che furono, ma anche e soprattutto per la partnership instaurata tra la scuola diferrarese e il festival francese. Ogni anno, infatti, una delegazione di studenti della Blow-up Academy si reca ae partecipa a proiezioni, incontri e premiazioni; un momento speciale per gli aspiranti attori, attrici, registi, sceneggiatori che frequentano la scuola.