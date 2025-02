Amica.it - Da Anya Taylor-Joy ad Adele: le celeb amano le lip combo

In voga negli Anni 90, le lipsono tornate grazie alle. Questa tendenza consiste nell’applicare una matita labbra per delineare e riempire le labbra, seguita da uno strato di rossetto o gloss volumizzante.Simone Ashley, l’attrice di The Bridgerton, ha optato per matita e rossetto sui toni caldi del rosa intenso, quasi marrone, della linea labbra di Pat McGrath Lab. A seguire, Sienna Miller ha scelto la matita Pillow Talk di Charlotte Tilbury unita al Kiss Mix Lip Treatment di Eve Lom, per labbra rimpolpate e lucenti.Invece Lily Rose Depp si è servita di prodotti firmati Chanel: le Crayon Lèvres Longwear Lip Pencil nella tonalità 156 “Beige Naturel” e il rossetto Rouge Coco numero 402, Adrienne. Nel video di Amica.it, si scoprono anche le lipdi-Joy e. GUARDA LE FOTORom-com lips: ispirazioni e prodotti per ricreare le labbra romanticamente nude Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Da-Joy ad: lele lipAmica.