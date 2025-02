Ilrestodelcarlino.it - Cupramontana in vetta. Loreto non si ferma

Cambio al vertice del girone C della Seconda Categoria quando siamo ormai a due terzi della stagione regolare. La ventesima giornata vede infatti vincere ancora il, che si impone 2-0 in casa sull’Aurora Jesi mentre Le Torri Castelplanio pareggiano 1-1 ad Arcevia contro l’Avis e perdono così il primato in coabitazione: in testa ora ilè solo a +2 sulla prima rivale diretta mentre le altre sono più lontane. Nessuna novità invece nel girone D dove ilbatte di misura in casa il fanalino di coda Europa Calcio 1-0 ma non aumenta il suo vantaggio sull’Ankon Dorica che si conin ripresa tornando a vincere pure in trasferta, 3-1 sul campo della Falconarese, restando a -3 dalla capolista. Girone C, risultati:-Aurora Jesi 2-0; Senigallia Calcio-Chiaravalle 0-1; Terre del Lacrima-Corinaldo 1-1; Avis Arcevia-Le Torri Castelplanio 1-1; Monsano-Monte Porzio 1-3; Serrana 1933-Monte Roberto 0-0; Borgo Molino-Olimpia Ostra Vetere 1-2; Rosora Angeli-Trecastelli 0-2.