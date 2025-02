Lapresse.it - Cultura: Pupi Avati, felice su ministero Cinema, valuti intero Parlamento

Roma, 19 feb. (LaPresse) – “L’apertura di Tajani sulla mia proposta di undel? La cosa mi riempie d’orgoglio perché vuol dire che è stata finalmente presa seriamente in considerazione dal governo”. Così il registaa LaPresse. “E’ una proposta bipartisan che l’deve prendere in considerazione, perché ilitaliano è patrimonio del Paese e non di un partito né di governo di opposizione – aggiunge – La leggenda delitaliano di sinistra è tramontata. C’è ilbello e quello brutto, la differenza la fa la qualità”.