Cultura e periferie | il binomio possibile diventa legge Sì definitivo al decreto

L’Aula del Senato ha dato il via libera con 80 sì, 61 voti contrari e un astenuto al. Il testo, che contiene anche il “Piano Olivetti”, è già stato approvato dalla Camera equindi. «È stato un risultato molto bello, molto promettente: intanto ci sarà una grandissima boccata d’ossigeno per tutta la filiera dell’editoria, e soprattutto ci siamo dati degli strumenti triennali, quindi a scadenza, per intervenire sia sul territorio con il Piano Olivetti, sulle aree interne, spopolate, sulle, sia per concentrare gli sforzi di diplomaziale con l’area del Mediterraneo e del Mediterraneo allargato», ha commentato il ministro della, Alessandro Giuli.Giuli: «Un risultato molto promettente»Giuli si è poi detto «molto contento» dell’iniziativa per favorire l’ampliamento dell’offertale nelle pagine dei giornali, «perché quello è un segnale di grande fiducia nei confronti della carta stampata oltre che della comunicazione giornalistica in generale».