Cuadrado ci crede | Atalanta tutto per lottare per lo scudetto

Juanha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport, a seguito dell’eliminazione dell’in Champions League contro il Brugge. Il colombiano ex Inter, ha commentato la cocente doppia sconfitta nel playoff europeo, focalizzandosi sull’obiettivo che resta alla squadra di Gasperini: provare a rimanere in corsa nella lotta.LA PARTITA – Juansi è presentato ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta con il Brugge, che porta all’eliminazione in Champions League per l’: «Sicuramente siamo tristi per il risultato. A volte sono cose che capitano nel calcio. Siamo scesi in campo determinati e concentrati, abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Nei contropiedi sono stati perfetti loro ed è diventata più difficile nonostante la nostra voglia.