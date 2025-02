Csa Fiadel, i salernitani Davide Sapere e Pietro Sica entrano nel Consiglio nazionale

Leggi su Ildenaro.it

Ildella Csa(la rappresentanza dei lavoratori delle Regioni e delle Autonomie Locali), svoltosi a Rimini dall’11 al 14 febbraio scorsi ha visto la partecipazione di numerosi delegati da tutta Italia e ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle sfide future del settore sindacale e sulle politiche da adottare per la tutela dei lavoratori. Durante ilè stata ufficializzata la cooptazione dei nuovi consiglieri nazionali dell’organizzazione. Tra i rappresentanti scelti figurano l’avvocato, esponenti del dipartimento di Salerno, checosì a far parte deldel Csa.in fotoIldel Csa, si legge in una nota, “ha offerto l’opportunità di discutere tematiche cruciali per il futuro del settore, tra cui la stabilità occupazionale, il miglioramento dei contratti di lavoro e le strategie per affrontare le sfide poste dall’innovazione tecnologica.