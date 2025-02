Crollo sul finale | la statistica negativa dell’Inter che preoccupa

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il gol al 74esimo di Juventus-Inter spazza via le certezze nerazzurre: una partita aperta, combattuta, ma in cui i Campioni d’Italia avevano dimostrato di avere più qualità per spuntarla.Ma a 20 minuti dalla fine, la difesa interista si fa trovare impreparata e Francisco Conceição batte Yann Sommer. L’ennesima rete subita nella fasedella partita: un trend che si è ripresentato più volte nella stagione corrente.Metà dei gol subiti arrivano dopo il 70esimoLaè stata presentata dal Corriere dello Sport e ritrae un andamento decisamente presente tra le partite. I nerazzurri, infatti, sembrano non avere la stessa concentrazione della passata stagione – dove ha dimostrato di essere un uragano in grado di travolgere la Serie+ A.La squadra di Simone Inzaghi, in questa annata sportiva, sta avendo difficoltà a chiudere le partite – e ad incidere negli scontri diretti.