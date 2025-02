Lanazione.it - Crollo in via del Fortino. Sistemati geo-blocchi a protezione della strada

MONTE ARGENTARIOI lavori definitivi sono ancora lontani, ma nel frattempo è stata messa ’una toppa’. Il muro di via del Grottino a Porto Santo Stefano, nella zona del Pispino, crollato nei primi giorni di dicembre 2022 durante un forte acquazzone, è stato messo in sicurezza con l’installazione di alcuni geo-. Oltre due anni fa l’acqua aveva causato il cedimento del muro di contenimento, con tutto il ripieno di materiale compreso, in un punto situato sotto un condominio e sopra unain cui, fortunatamente, non stava passando nessuno. Con l’installazione deidi pietra si potrà quindi stare in sicurezza, in attesa che vengano terminati gli studi geologici e si possa passare ai lavori veri e propri per ripristinare il muro crollato. Tramite gli studi bisognerà stabilire, inoltre, se ci sarà da intervenire sulla collina sovrastante.