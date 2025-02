Cristian Chivu raccontato dai ragazzi della Primavera | Quando ti parla ti vengono i brividi

Leggi su Ilnerazzurro.it

, dopo l’esonero di Pecchia, è stato nominato nuovo tecnico del Parma. L’ex giocatore dell’Inter nonché tecnico delle giovanili partirà dunque dalla città ducale per la sua prima esperienza da allenatore di una prima squadra e, per l’occasione, è stato chiesto a molti ex giocatori allenati dal romeno nelle giovanili un pensiero sulla figura diin campo e fuori. Il sito Gianlucadimarzio.com ha raccolto le testimonianze diattualmente impegnati in Serie C, cresciuti sotto la sua guida nel settore giovanile nerazzurro.Il primo are è Dennis Curatolo, attaccantePro Patria, che ricorda con grande ammirazione il suo ex allenatore: “Di lui mi colpisce il carisma.scendevamo in campo, era come se giocasse accanto a noi. Una volta, durante l’intervallo di una partita di Youth League, eravamo in svantaggio nonostante una buona prestazione.