Crisi Milan l’eliminazione costa cara a Gerry Cardinale | bilancio in rosso

Ladelin Champions League va avanti, eliminazione contro il Feyenoordin.Ilsi fa male da solo, contro il Feyenoord ineri gettano all’aria la qualificazione per l’ingenuità di Theo Hernandez che lascia la squadra in dieci uomini. Unche aveva approcciato bene la partita, trovando il goal del vantaggio dopo 40 secondi di gioco con il solito Santiago Gimenez abile a sfruttare una torre di Malick Thiaw.neri che gettano cosi alle ortiche la seconda occasione di strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, dopo aver perso contro la Dinamo Zagabria nell’ultima giornata dei gironi e ora anche ilne risente.Conai danni del Feyenoord, ilbrucia 11 milioni di euro che sarebbero arrivati dal passaggio del turno, a cui vanno aggiungi anche tutti quelli derivanti dagli incassi delle prossime partite di Champions League.