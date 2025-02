Cityrumors.it - Crisi Milan, Braida: “Theo ne combina troppe ma è bravo e Berlusconi l’avrebbe perdonato…”

L’ex storico dirigente rossonero che è stato uno degli artefici dei successiisti spiega cosa è successo in Champions“Mi dispiace, maHernandez ne hate davvero tante, col Feyenoord ha fatto un errore decisivo. Se ci fosse stato? A lui giocatori come, talentuosi, piacevano da matti e lo avrebbe perdonato alla fine anche se fino a un certo punto.“. A parlare è uno storico dirigente delche con il club rossonero ha vinto tutto quello che si poteva vincere, ma anche uno come Ariedoad un certo punto mette la parole fine.: “nema èperdonato.” (Ansa Foto) Cityrumors.itPiù ci pensa e più non riesce a capire come sia stato possibile che ilpotesse essere eliminato dalla Champions, per questo non riesce a perdonareHernandez per quell’espulsione che “è costata cara alla squadra”, anche perché secondo l’ex dirigente quando “si è campioni lo si deve dimostrare anche e soprattutto in determinati frangenti” e lui, secondo, tifosissimo del, “ha messo in grande difficoltà la squadra in un momento delicato della gara”.