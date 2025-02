Lopinionista.it - Cremonini celebra i 20 anni di ‘Maggese’: “Sono spesso gli imprevisti che ti fanno vedere il futuro”

Cesare- foto di Luigi & IangoBOLOGNA – “Di questi tempi, 20fa, stavo registrando “Maggese” a Londra. La fine dei Lùnapop mi aveva spinto a scrivere in modo molto intimo, spingendomi a crescere molto più in fretta di quanto avessi immaginato. Dylan e Gaber divennero i miei punti di riferimento, ma avere 24e dirsi cantautore allora, con il marchio dei Lùnapop addosso, non era un gioco da ragazzi. Fu un disco fondamentale perché, sebbene vendette pochissimo e la mia casa discografica di allora mi disse “non ti paghiamo per questo”, oggi quell’album contiene alcuni miei classici.gliche tiil”.E’ quanto scrive Cesaresulla sua pagina Facebook.L'articoloi 20di: “gliche tiil” L'Opinionista.