Calciomercato.it - “Credo che Conceicao non verrà riconfermato”: nuovo allenatore per il Milan | ESCLUSIVO

Le ultime sul club rossonero dopo la pesante eliminazione per mano del Feyenoord. E’ tempo di bilanci in casa del Diavolo“chenon”:per il(LaPresse) – Calciomercato.itIlè chiamato a leccarsi le ferite dopo l’eliminazione dalla Champions League. In casa rossonera è così tempo di bilanci e nel mirino della critica, inevitabilmente, sono finiti Theo Hernandez e Sergio.Per fare il punto della situazione in casa del Diavolo, a ‘Zona Rossonera’, in onda sul nostro canale Youtube, è intervenuto Matteo Mosconi, telecronista ed opinionista sportivo per Netweek.Si parla subito del terzino francese: “che ilabbia provato in estate a resistere ad assalti di alcune squadre. L’errore del club è stato non aver percepito la voglia del giocatore di andare via.