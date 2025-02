Covid Fdi | fare luce su chi ha approfittato emergenza per lucrare

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 feb. (askanews) – “Nella commissione di inchiesta sulemerge che milioni di mascherine sono state pagate e distribuite pur non essendo idonee perché chi doveva controllare non lo ha fatto e chi ha indagato è stato ostacolato in ogni modo. Ma Fratelli d’Italia vuole andare avanti epienasu chi hadi questa drammaticaperprobabilmente affari”. Lo chiede il presidente dei senatori meloniani, Lucio Malan. Il tema è stato oggetto di una conferenza stampa, che si è tenuta questa mattina alla Camera, con l’obiettivo, ha sottolineato il capogruppo alla Camera di Fdi, Galeazzo Bignami, di superare il “totale silenzio che sta avvolgendo i lavori di questa commissione” della quale – ha annunciato – lui stesso entrerà a far parte a cominciare dalla prossima seduta.