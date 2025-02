Quotidiano.net - Covid, esplode lo scandalo mascherine cinesi contraffatte. Fdl punta il dico contro il governo Conte

Roma, 19 febbraio 2025 – Nei lavori della commissione“sta emergendo uno” che “dimostra o la sciatteria o la malafede di chi doveva garantire la sicurezza degli italiani e invece ha garantito tutt'altro. In ogni caso, queste persone bisogna chiamarle a rispondere”. I parlamentari di FdI, di fronte al "silenzio generale” sui lavori della commissione di inchiesta, si sono detti “costretti” a sollevare in una conferenza stampa alla Camera il caso degli “880 milioni di, pagate 1,25 miliardi, acquistate dal commissario Arcuri a 3-4 volte il prezzo di mercato”, come hanno spiegato i capigruppo Lucio Malan e Galeazzo Bignami, e i deputati Alice Buonguerrieri e Francesco Filini: “Crediamo che di questo qualcuno debba rispondere, anche se sta facendo di tutto per scappare”.