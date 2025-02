Secoloditalia.it - Covid e mascherine, inquietanti scoperte. FdI: “Determinati a far emergere tutta la verità”

Fratelli d’Italia ha convocato questa mattina una conferenza stampa per fare il punto sui lavori della Commissione d’inchiesta sul. Un’iniziativa necessaria, secondo i deputati e senatori presenti, per far luce su un quadro che si fa sempre più «inquietante». La vicenda al centro del dibattito è quella della maxi-commessa da oltre 1,2 miliardi di euro perprovenienti dalla Cina: dispositivi potenzialmente nocivi, privi di certificazione regolare, e introdotti in Italia senza controlli. Un fiume di denaro pubblico che si sarebbe dissolto nell’emergenza, e che evaporando ha incrementato le minacce per la salute dei cittadini.“non idonee, uno scandalo da 1,2 miliardi”«La Commissione lavora con un ritmo serrato, ascoltando testimonianze fondamentali per ricostruire la gestione della pandemia», ha esordito il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini, impegnato dal principio nei lavori, e evidenziando la regolarità con cui vengono svolte audizioni e analisi.