Notizie.com - Così il centro accoglienza per migranti di Roma era divenuto la base del narcotraffico internazionale: l’inchiesta dell’Antimafia

Ilper richiedenti asilo diusato comeper ile per reclutare manovalanza tra inigeriani. In Puglia, invece, potenti gommoni provenienti dall’Albania portavano in Italia altro stupefacente.ilperdieraladel(CARABINIERI FOTO) – Notizie.comSono solo alcuni dei dettagli emersi nell’ambito dell’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) e dei carabinieri diche questa mattina ha portato all’arresto di 27 persone e allo smantellamento di due organizzazioni criminali dedite ai traffici di droga.L’indagine è cominciata nel 2018 come costola di un’altra operazione denominata Tibus. È stato documentato come la stazione ferroviaria Tiburtina sia stata utilizzata comedi smistamento nazionale edel traffico di stupefacenti.