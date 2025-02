Cultweb.it - Cos’è l’Odissea e chi è Ulisse (che sarà interpretato da Matt Damon nel film di Nolan)

Un uomo scaltro e il suo lungo ritorno verso casa. In questo modo potrebbe essere riassunta la natura del, poema risalente all’VIII secolo a.C ed attributo ad Omero, sulla cui effettiva esistenza ancora si dibatte. Che sia stato scritto da un solo uomo o sia frutto di una serie di racconti che compongono la struttura oratoria degli antichi,rappresenta un’esperienza epica senza precedenti, capace di gettare le basi del genere storico/avventuroso.daneldi– Fonte: La RepubblicaDivisa in 24 canti e oltre 12.000 versi in esametri dattilici, quest’opera si colloca, dal punto di vista cronologico dopo l’Iliade, poema bellico sempre attributo ad Omero. Qui si incontra per la prima volta Odisseo, in latino, re di Itaca ed alleato di Agamennone e Menelao nel lungo assedio di Troia.