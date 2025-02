Cultweb.it - Cosa rischia il Napoli dopo il rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio?

Poco fa, la Procura di Roma ha chiesto ilper il presidente delDe. Il dirigente dovrà rispondere del reato diinin relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente del club i pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, hanno chiesto il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Quanto questo potrà influire a livello sportivo per la squadra di Antonio Conte? Nell’agosto 2023 la Federcalcio aveva archiviato il caso Osimhen, in seguito all’assoluzione della giustizia sportiva, nel 2022, per il massimo dirigente partenopeo.