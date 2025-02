Formiche.net - Cosa resta delle lotte di Navalny a un anno dalla sua morte. L’intervento di Terzi

In occasione del primo anniversario delladi, migliaia di cittadini russi hosato esprimere pubblicamente il loro sostegno e affetto al leader dell’opposizione deceduto in circostanze a dir poco discutibili in un carcere siberiano. Un atto di coraggio che assume un rilevante significato politico visti rischi e le ingiustizie a cui va incontro chiunque manifesti un dissenso rispetto al regime Putin.Fin dalle prime ore del mattino, le minacce sono comparse online, con numerosi account pro-Putin che hinvaso Telegram di messaggi come: “Il Grande Fratello vi sta guardando”. Nelle città, invece, ufficiali sia in uniforme che in abiti civili hfilmato chi deponeva un fiore, hpreso le generalità dei cittadini e hgettato i fiori nei bidoni della spazzatura. In alcune regioni, l’accesso ai monumenti commemorativi è stato bloccato con la scusa di un allarme bomba.