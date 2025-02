Liberoquotidiano.it - "Cosa può accadere a Jannik Sinner in questi tre mesi": la (pesanti) indiscrezioni di Volandri

Tredi stop, lontano dai campi, possono essere tanti per. Ma anche “un'opportunità”, secondo Filippo, che nel corso di Tennis Talk, sui canali ufficiali della Fitp, ha parlato del patteggiamento accettato da, dopo la proposta della Wada, per non finire così al Tas di Losanna con il rischio di uno o due anni di stop: “Accordarsi è stato come togliersi un macigno — le parole del capitano dell'Italtennis campione del mondo 2023 e 2024 — Finisce un incubo e ora andando al pratico ci sono da programmaretre, che sono tantissimi per uno sportivo". “Un'opportunità è quella di avere treche di solito un atleta non ha — ha aggiunto— occorrerà porsi obiettivi tecnici, perché lui ha ancora margini di miglioramento, e obiettivi fisici, perché se vogliamo che vinca il Roland Garros ha bisogno ancora di un po' di resistenza".