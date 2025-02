Cosa ho fatto con Alfonso Grande Fratello la concorrente costretta a parlare con Chiara

Leggi su Caffeinamagazine.it

Entrato nella Casa delcon l’intento di replicare il triangolo amoroso di Perla Vatiero e Mirko Brunetti con l’ex fidanzata Federica Petagna e il tentatore di Temptation Island Stefano Tediosi,D’Apice ha iniziato una relazione con un’altradel reality show,Cainelli, ex flirt di Javier Martinez. Nella puntata di lunedì 17 febbraio, durante il reality show di Canale 5 condotto daSignorini, il gieffino è stato eliminato dal pubblico, non prima di aver scatenato tensioni tra Mariavittoria e Tommaso con una rivelazione sorprendente, ovvero quella secondo cui la dottoressa avrebbe voluto chiudere con il toscano per intraprendere una relazione con lui.Eliminato tramite televoto,D’Apice è tornato sui social subito dopo la conclusione del suo percorso al