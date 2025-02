361magazine.com - Cosa ha già disposto Papa Francesco dopo la sua morte

Dalle esequie semplificate alla tomba fuori dalle mura vaticane:ha giàtutto nel suo ultimo viaggiocontinua a lavorare dal decimo piano del Policlinico Gemelli pur essendo ricoverato per una “polmonite bilaterale”. Il pontefice, 88 anni, è stato ricoverato quattro volte. Eppure, da quanto è stato eletto pontefice, non ha mai nascosto di pensare spesso alla sua.Ilvuole rivoluzionare la chiesa anche durante il suo ultimo viaggio. A cominciare dal cerimonierele il rito funebre del pontefice: «Lo abbiamo semplificato notevolmente. Doveva essere fatto, sarò il primo a provarlo!» ha dichiarato Bergoglio in un’intervista alla giornalista Valentina Alazaraki per la televisione messicana Nmás, come riporta Vanity Fair.Leggi anche–> Preoccupano le condizioni del: “Ha una polmonite bilaterale”La scelta di farsi tumulare fuori le mura vaticane, nella Basilica romana di Santa Maria Maggiore.