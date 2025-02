Notizie.com - Cosa ha detto Trump di Zelensky e perché ha messo all’angolo l’intera Europa: “Avete fallito su tutta la linea”

Leggi su Notizie.com

“Un dittatore” e “un comico di modesto successo”. Un comico che inspiegabilmente ha convinto gli Stati Uniti a spendere 350 miliardi di dollari in una guerra che non era possibile vincere.hadiha: “sula” (ANSA FOTO) – Notizie.comÈ lanuova o quasi, del presidente statunitense Donaldsulla guerra in Ucraina. Una strategia, fatta di parole durissime e attacchi al vetriolo contro il presidente ucraino Volodomyr, all’indomani del vertice di Ryad, in Arabia Saudita.Il tutto, a poco più di 24 ore dall’incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Il tutto, in preparazione del tavolo per la pace e per la fine della guerra in Ucraina che vedrà presto, molto probabilmente entro la fine di febbraio, il faccia a faccia tra lo stessoe il presidente russo Vladimir Putin.