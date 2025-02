Formiche.net - Cosa c’è oltre l’attacco russo al Quirinale. Le risposte di Calovini e Nevi

L’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti Keith Kellogg è a Kyiv per incontrare Volodymyr Zelensky, dopo che ieri le delegazioni guidate dal ministro degli EsteriSergey Lavrov e dal segretario di Stato americano Marco Rubio si sono incontrate in Arabia Saudita a Riad per avviare un colloquio sull’Ucraina e lavorare alla risoluzione del conflitto. Nel mezzo non sono mancate schermaglie sgradevoli, come gli attacchi scomposti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte della portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova.Fratelli d’ItaliaSostiene Giangiacomo, deputato di FdI e membro della delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare della Nato, che in un momento come questo in cui al centro di tutto ci sono relazioni internazionali delicatissime come la questione ucraina, “è chiaro che la Russia cerca di alzare la posta sapendo che prima o poi comunque in un qualche modo verrà condizionata e obbligata a sedersi a un tavolo”.