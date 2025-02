Formiche.net - Cosa c’è in ballo tra Italia e Turchia nel settore industriale

Giorgia Meloni lo aveva osservato già in occasione di uno dei primissimi incontri con Recep Tayyip Erdogan: il ruolo incarnato dalla, al di qua e al di là del Mediterraneo, non può essere sottovalutato, anzi rappresenta esso stesso l’occasione per implementare le già ottime relazioni commerciali tra Roma e Ankara. Un assunto che ha trovato una nuova applicazione nella missione condotta a Istanbul dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso, protagonista sia del bilaterale con l’omologo Mehmet Fatih Kac?r, sia di un evento strutturato con la comunità imprenditorialena in. Sullo sfondo l’accordo Baycar con Piaggio Aerospace, che migliora le prospettive di ulteriori accordi di partnership tra due colossi come Leonardo e Baycar, oltre alla contingenza geopolitica su terreni importantissimi come Ucraina, Libia, Siria.