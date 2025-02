Temporeale.info - Corsa a due per la conduzione di Sanremo 2026, nuovo colpo di scena

Leggi su Temporeale.info

disulladel prossimo Festival di: èa due per sostituire Carlo Conti, che dovrebbe rimanere come direttore artistico Il Festival di2025 è stato un grosso successo in termini di ascolti, un po’ meno in quelli di critica. Carlo Conti è stato al centro delle polemiche . L'articoloa due per ladidiTemporeale Quotidiano.