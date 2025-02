Justcalcio.com - Corriere dello Sport – ecco chi è la diga del Benfica

2025-02-19 10:34:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:Un nome nuovo è finito nei radar della Juve per la prossima estate, ed è un altro portoghese dopo Francisco Conceiçao e Renato Veiga. Si tratta di Florentino Luis del, centrocampista classe ‘99, che in passato era stato trattato anche dal Milan e dalla Roma. Da quanto trapela, i bianconeri hanno avviato i primi contatti per conoscere i costi dell’operazione e la disponibilità del ragazzo ad un possibile trasferimento in Italia. Molto forte nella fase difensiva e nel recupero palla, Florentino ha un contratto con i lusitani fino al 2027 ed è uno storico obiettivo dei club della Premier. La Juve su Florentino Luis, laportogheseCome detto, il Milan aveva provato a prenderlo nel 2023 nei giorni della cessione di Tonali al Newcastle, su indicazione di Stefano Pioli.