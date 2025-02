Iodonna.it - Correzione della vista con cristallino artificiale: quando si può dire addio agli occhiali

Leggi su Iodonna.it

La sostituzione delnon è la soluzione solo per risolvere il problemacataratta. Grazie alla microchirurgia oculistica, oggi è possibile utilizzare questa tecnica anche per correggere altri disturbi. Allergiaocchi: il decalogo per riconoscerla e curarla X Ne abbiamo parlato al Dottor Tommaso Nuzzo, chirurgo oculista specializzato in particolare nella chirurgiaretina,cataratta ed alla chirurgia refrattiva presso il Policlinico di Milano e Clinica Blue eye.