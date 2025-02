Lanazione.it - Coppa Davis in mostra al cicola tennis Giotto

Leggi su Lanazione.it

LaCup e la Billie Jean King Cup inal. Due dei più iconici trofei delmondiale saranno esposti domenica 23 febbraio e lunedì 24 febbraio al circolo aretino. Due giornate evento, quindi, per la tappa aretina del Trophy Tour, l’iniziativa promossa dalla Federazione Italianae Padel per celebrare il doppio successo iridato ottenuto delle nazionali italiane maschili e femminili nel 2024. Porte aperte al, che permetterà ad appassionati e tifosi di ammirare e fotografare liberamente i due trofei sollevati nei mesi scorsi da Jannik Sinner, da Jasmine Paolini e dagli altri campioni in maglia azzurra. L’appuntamento per appassionati e curiosi è fissato al circolo di via Divisione Garibaldi nel pomeriggio del 23 febbraio e nell’intera giornata del 24.