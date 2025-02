Copasir Lo Voi difende operato Procura

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.44 Iltore capo di Roma, Francesco Lo Voi, ha risposto a tutte le domande emerse nel corso dell'audizione davanti al, durata oltre tre ore. Il magistrato, per quanto si è appreso, ha sottolineato la totale infondatezza "in fatto ed in diritto" delle accuse mosse a suo carico. Inoltre avrebbe manifestato sconcerto e dolore per l'"attacco mediatico". La vicenda è legata alla denuncia del capo di gabinetto di Meloni, Caputi e ai documenti riservati Aisi pubblicati su "Domani". Il Dis ha presentato un esposto contro Lo Voi.