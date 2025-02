Ilgiorno.it - Controllo dei pollini. Attivata la stazione

L’Agenzia di tutela della salute Città Metropolitana di Milano, grazie a fondi del Pnrr, controllerà la concentrazione die spore fungine nell’aria del Lodigiano. Un valido aiuto per chi soffre di allergie. È stata infatti, nella sede dell’Asst di Lodi, in via Fissiraga ladi monitoraggio aerobiologico di Lodi. Permette ad Ats di elaborare un bollettino settimanale sui livelli di concentrazione scaricabile – diviso per area territoriale - sul sito di Ats Città Metropolitana di Milano. Lasi aggiunge alle altre quattro, già attive a Milano, Legnano, Magenta e Passirana di Rho. Le prime due a funzionamento annuale e le altre a funzionamento stagionale (da aprile a ottobre). "L’attivazione delladi Lodi assume particolare rilevanza perché implementa la rete di monitoraggio sul territorio dell’Agenzia, coprendo un’area, quella del Lodigiano, finora non monitorata e perchè è uno strumento utile per l’intera comunità" spiegano da Ats.