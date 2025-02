Lanazione.it - Controlli preventivi dell'Unità Cinofila coordinati dalla Polizia Municipale presso l'istituto Superiore Giovanni da Castiglione

Arezzo, 19 febbraio 2025 –l'da. Tesla e Ritter, i due cani pastore tedesco, hanno controllato tutti gli edifici e le zone limitrofe. Il controllo mirato antidroga nell'da” è risultato negativo. E per una volta un esito negativo in una scuola è un ottimo risultato. Nei giorni scorsi ladi Castiglion Fiorentino con l’ausilio del Gruppo Cinofilodi Prato accompagnati da due splendidi esemplari di pastore tedesco, Tesla e Ritter, ha eseguito un capillare controllo sia agli edifici che alle zone adiacenti alle strutture, come parchi e giardini, che ha prodotto un esito negativo. “Ringrazio ladi Castiglion Fiorentino che è sempre pronta e disponile e con cui collaboro costantemente.