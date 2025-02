Lanazione.it - Controlli assurdi in aeroporto: quello con 160mila euro in contanti, la donna con un chilo di eroina, i soldi nelle fodere

Pisa, 19 febbraio 2025 – All’Galilei di Pisa idella guardia di finanza e dell’agenzia delle dogane e dei monopoli hanno portato alla scoperta di ingenti somme di denaro trasportate illecitamente dai passeggeri. Per un totale, nel 2024, di oltre 5,5 milioni di, pari a un +8,6 per cento rispetto all’anno precedente. Tra i casi più eclatanti, un viaggiatore proveniente dalla Danimarca è stato trovato in possesso di 162.275in, mentre un altro passeggero, in arrivo dalla Spagna, aveva con sé 57.100. Per entrambi è scattato il sequestro amministrativo del 50% della somma eccedente il limite consentito di 10.000. Tra le mete più gettonate in relazione al traffico di denaro figurano Londra e Tirana, insieme a destinazioni in Spagna, Francia, Polonia e Germania, senza dimenticare i collegamenti con Marrakesh e Casablanca.