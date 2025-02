Inter-news.it - Conti si sbilancia: «Spero in un altro scudetto del Napoli!»

Il conduttore del Festival di Sanremo Carlosi èto sulla corsatrae Inter. Il volto della settimana italiana ha rilasciato una breve intervista su TMW Radio.CAMPIONATO – Il conduttore del Festival di Sanremo, Carlo, è un noto tifoso della Fiorentina. Su TMW Radio ha parlato della propria squadra e non solo. Anche della corsa per il primo posto: «Secondo te chi vince loin questa stagione? Magari un-bis, sarebbe fantastico. Poi è impegnato solo in una competizione a differenza dell’Inter e c’è uno come Conte in panchina. La Fiorentina dell’ultimo periodo? “Non ho visto la partita perché ero ancora in conferenza stampa. Ed è stato un bene (ride, ndr). Col Como è stato il contrario della partita con l’Inter. Anche i nuovi devono adattarsi.