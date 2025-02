Contemanifestazione contro caro bollette a Roma prima di Pasqua

Quotidiano.net - Conte,manifestazione contro caro bollette a Roma prima di Pasqua

La manifestazione la "faremo adicon una piattaforma molto semplice: la gente non ce la fa più con lee non può accettare che il governo brindi per avere uno scorporo sulle spese militari. Le persone vogliono soldi per il capitale umano, per contrastare il lavoro povero, per l'istruzione, la sanità. Quelli sono i settori su cui dobbiamo investire". Lo afferma il leader M5s Giuseppe Conte a Start su Skytg24.