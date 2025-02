Quotidiano.net - Conte: Trump smaschera la propaganda bellicista occidentale

Roma, 19 febbraio 2025 – "con ruvidezzatutta ladell'Occidente sull'Ucraina e dice una verità che noi del Movimento 5 stelle stiamo dicendo da tre anni, insieme a tutti gli esperti militari, ossia che battere militarmente la Russia era irrealistico. È una verità che pesa come un macigno sulla premier Meloni, che poteva ritagliare per l'Italia un ruolo da protagonista nel negoziato e invece ci ha portato a questo fallimento pur di compiacere le cancellerie internazionali. Io al posto della premier Meloni, di fronte a questa vergogna, a questo fallimento, mi dimetterei". Così il presidente del M5s Giuseppe, al termine di una giornata molto tesa, anche sul fronte politico italiano, per le dichiarazioni del presidente Usa. Questa mattina un attacco ai pentastellati era partito dall’eurodeputata del Pd Pina Picierno, che – intervistata da Repubblica - ha rilevato come tra Lega e M5s ci sia "una sintonia ritrovata" e i due partiti "si fanno compagnia.