Spazionapoli.it - Conte sorride, emergenza finita: l’indiscrezione da Castel Volturno

Napoli Calcio Ultimissime – Termina l’infortuni:può finalmentere per il doppio rientroNapoli Calcio Ultimissime – Arrivano buone notizie dain vista dei prossimi impegni. Per il prossimo match contro il Como, la formazione partenopea potrebbe scendere in campo con una serenità maggiore. E soprattutto la panchina si allungherà.Negli ultimi incontri,ha dovuto fare a meno di tre giocatori della sua fascia sinistra. Tant’è che la scelta è caduta su Mazzocchi titolare, in un ruolo non propriamente suo, prima come terzino sinistro, poi come esterno di centrocampo mancino. Ad ogni modo, Olivera e Spinazzola potrebbero finalmente tornare a disposizione per Como-Napoli.L’uruguaiano è stato vittima di una lesione muscolare al polpaccio, ma dopo un mese di stop è finalmente pronto a mettere minuti sulle gambe.