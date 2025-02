Ilnapolista.it - Conte ha preso atto del disastroso mercato invernale e non si è pianto addosso (Repubblica)

hadele non si èNapoli, con Marco Azzi, racconta il momento psicologico del Napoli, die dei calciatori che hanno dovuto prenderedelche ha indebolito gli azzurri che erano lanciati nella corsa alla conquista del quarto scudetto.Antonioè corso subito ai ripari e non si ènemmeno per un attimo al termine della disastrosa parentesi del, da cui il suo Napoli è uscito indebolito invece che potenziato, come sarebbe stato doverosamente molto più logico per una squadra al comando della classifica. Ma l’imperscrutabile club azzurro si è infilato nella trappola di un vicolo cieco – tra errori e omissioni – e ha lasciato la patata bollente nelle mani dell’allenatore leccese e dei suoi giocatori, che hannocoraggiosamentedel mancato arrivo dei rinforzi e hanno incassato anche il colpo basso della partenza a metà gennaio di Khvicha Kvaratskhelia: tra i principali artefici della conquista del terzo scudetto e potenzialmente decisivo pure nel difficile assalto al quarto.