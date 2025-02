Napolipiu.com - Conte cala il jolly nella volata scudetto, l’eredità di Kvara affidata a Raspadori

ildi">Il Napoli di Antoniocambia pelle per affrontare la fase cruciale della stagione e tentare la rincorsa all’Inter capolista. Dopo un mercato invernale deludente e l’addio improvviso di Khvichatskhelia al Paris Saint-Germain,ha messo mano alla squadra e ha trovatoduttilità tattica erinascita di Giacomole sue nuove armi per restare competitivo.Un mercato invernale disastroso e la crisi degli esterniCome evidenzia Marco Azzi su Repubblica Napoli, il mercato invernale ha lasciato il Napoli più debole di prima, quando invece era necessario rafforzare la rosa per consolidare il primato in classifica. La cessione ditskhelia per 75 milioni al PSG e l’incapacità del ds Giovanni Manna di trovare un sostituto all’altezza hanno destabilizzato l’ambiente.