Consulenza ingegneristica Impianti e settore difesa

Junior process engineer, 1 posto Sede di lavoro: Milano (zona City Life). Codice offerta Afolmet: 90738. Contratto: indeterminato, full time 40 ore. La risorsa si occuperà della progettazione dichimici e petrolchimici complessi, redazione della documentazione dell’impianto. Retribuzione: Ral 32mila euro + pc, ticket e assicurazione medica Quality assurance engineer, 1 posto Sede di lavoro: Milano (zona City Life). Codice offerta Afolmet: 90717. La risorsa si occuperà della gestione qualità su prodotto, processo e programma (su prodotto software in ambiente di Customer Support Service) per ilavionico e. Retribuzione: Ral 31mila euro + pc, ticket e assicurazione medica Per informazioni sulle offerte: Afolmet.