Consiglio, Tura: "Il diritto alla genitorialità passa anche dall'aula: consentire ai consiglieri di seguire le sedute a distanza"

Treviglio. Una modifica del regolamento delComunale che consenta alle consigliere che fanno parte di maggioranza e minoranza di possibilità di poter partecipare allediComunale, in caso di maternità o paternità,adottiva o affidataria. Questo il significato della mozione presentata da Matilde, capogruppo del Pd, che verrà discussa nella prossima seduta dell’aula fissata per martedì 25 febbraio.“La richiesta fa riferimento al periodo a partire dall’inizio del settimo mese di gravidanza o, per tutta la durata della stessa, nel caso di gravidanza a rischio – spiega-. Ie le consigliere neo-genitori potrebbero partecipare alle adunanze mediante videoconferenza per un periodo di un anno dnascita o, se si tratta di genitori adottivi o affidatari, dall’arrivo in famiglia del figlio o della figlia, ammessiseduta da remoto previa richiesta indirizzata al Presidente deldi almeno 24 ore.