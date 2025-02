Lapresse.it - Consiglio Marche, in Commissione parere favorevole sul trasporto sanitario

Leggi su Lapresse.it

dellasanità, presieduta da Nicola Baiocchi (FdI), cice Romano Carancini (Pd), alla delibera di Giunta regionale concernente gli indirizzi funzionali per i trasporti sanitari. Il, giunto al termine di un ciclo di audizioni con i rappresentanti delle associazioni del terzo settore, Croci, Anpas e Misericordie, nonché Arse operatori delle centrali di emergenza, conferma lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti per l’esercizio dell’attività diin regime di emergenza, urgenza e prevalentemente.Le dichiarazioni “Lavoro serrato su una delibera complessa e articolata – ha commentato il presidente Baiocchi – che si è tradotto in buon risultato di sintesi, frutto della convergenza delle esigenze manifestate dal mondo del volontariato e degli operatori delle centrali operative”.