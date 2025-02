Consigli Fantacalcio difensori 26 giornata | chi schierare e chi no

Leggi su Ilnerazzurro.it

26. La 26ªdi Serie A è alle porte e ilentra nel momento decisivo della stagione. Con sempre meno turni a disposizione, ogni punto può fare la differenza. Ecco isu qualie quali, invece, sarebbe meglio lasciare fuori.26: chiJuan Miranda, in Parma-Bologna, può sfruttare il suo mancino per servire assist, considerando che il Parma concede molto in termini di xG. Nuno Tavares, in Venezia-Lazio, non ha portato molti bonus di recente, ma sta ottenendo voti alti con tre 6.5 nelle ultime tre gare. Denzel Dumfries, in Inter-Genoa, è sempre un’arma offensiva aggiunta e risulta imprescindibile. Alessandro Buongiorno, impegnato in Como-Napoli, è un ritorno chiave per la difesa azzurra e potrebbe esaltarsi in una partita difficile.