Consigli Fantacalcio centrocampisti 26 giornata | chi schierare e chi no

26. La 26ªdi Serie A è alle porte e ilentra nella sua fase più calda. Con sempre meno turni a disposizione, ogni scelta può risultare decisiva. Ecco idae quelli da evitare per questo turno.26: chiJurgen Ekkelenkamp (Lecce-Udinese, 21/02 ore 20:45) – In grande crescita: 3 gol e 2 assist nelle ultime 7 da titolare. Se lo avete in rosa, va lanciato.Riccardo Orsolini (Parma-Bologna, 22/02 ore 15:00) – Rientrato dall’infortunio, contro un Parma in difficoltà è un’occasione da sfruttare.Mattia Zaccagni (Venezia-Lazio, 22/02 ore 15:00) – Solo una gara senza bonus nelle ultime cinque. Contro il Venezia può incidere ancora.Tijjani Reijnders (Torino-Milan, 22/02 ore 18:00) – Sempre tra i più pericolosi del Milan, da trequartista o mediano.