Consigli Fantacalcio attaccanti 26 giornata | chi schierare e chi no

26. La 26ªdi Serie A è alle porte e ilentra nella fase cruciale. Con pochi turni rimasti, ogni decisione conta. Ecco glidae quelli da evitare per questo turno.26: chiBoulaye Dia (Venezia-Lazio, 22/02 ore 15:00): Senza Castellanos, Dia dovrà essere il punto di riferimento in attacco per la Lazio. Forma ottima con 3 gol e 2 assist nelle ultime 7 partite.Santiago Gimenez (Torino-Milan, 22/02 ore 18:00): Con 2 gol nelle prime 2 partite in Serie A, Gimenez ha una squadra forte a supporto, con Leao, Felix, Pulisic e Reijnders pronti a servirlo.Lautaro Martinez (Inter-Genoa, 22/02 ore 20:45): Dopo gli errori contro la Juventus, Lautaro vorrà riscattarsi contro il Genoa in casa, dove l’Inter è sempre pericolosa.