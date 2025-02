Consegne in minibus e rifugiati politici | ecco come la mafia albanese gestiva rider della droga a due passi dalla stazione di Roma Tiburtina – Il video

Leggi su Open.online

Ventisette persone sono state arrestate tra Italia, Spagna e Albania con l’accusa di essere coinvolte in un traffico internazionale dinei tre Paesi con base nei pressidi. Secondo quanto emerge dall’indagine condotta dai carabinieri e dai servizi anti, l’autoTibus diveniva utilizzatahub per la distribuzionesu scala nazionale e internazionale, sfruttando autobus di ignare compagnie private per eludere i controlli doganali.La staffetta deiDegli arrestati, 20 si trovano in carcere e 7 ai domiciliari. Secondo l’inchiesta, nella capitale operavano due organizzazioni criminali: una di matrice nigeriana, dedita all’acquisto e alla distribuzione di marijuana in Europa con il coinvolgimento di giovani richiedenti asilo; e una, specializzata nell’importazionepianta dall’Albania, luogo di provenienzamaggior parte degli indagati.