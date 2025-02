.com - Congiuntivite in gravidanza: rischi e cautele da adottare

Leggi su .com

Lain, nella maggior parte dei casi, non rappresenta un pericolo significativo né per la madre né per il bambino, ma bisogna sempre tenere presente che l’essere incinta per una donna comporta tutta una serie di stravolgimenti nel corpo che possono poi avere riflessi anche sulla futura salute visiva, quindi non è da sottovalutare. Secondo gli esperti di Clinica Baviera, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, durante lasi verificano diversi cambiamenti ormonali che possono influire sulla produzione di lacrime e sulla composizione del film lacrimale, causando secchezza oculare. Gli occhi secchi sono più soggetti a irritazioni e infezioni secondarie come la. Inoltre, durante lail sistema immunitario della donna si adatta per proteggere il feto in via di sviluppo, il che può rendere l’organismo meno “efficiente” nel combattere altre infezioni come la